Valneva : Valneva grimpe en Bourse après des résultats positifs pour son vaccin

PARIS (Reuters) - Valneva a annoncé lundi des résultats initiaux positifs pour l’essai pivot de phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le COVID-19, le VLA2001, une annonce qui a fait s'envoler le cours de Bourse de la société de biotechnologie française.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué que son vaccin avait provoqué des niveaux de titres d’anticorps supérieurs à ceux du vaccin AZD1222 d'AstraZeneca.

"VLA2001 a été généralement bien toléré. Le profil de tolérance de VLA2001 s’est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l’autre vaccin utilisé dans l’essai", indique Valneva.

"Un nombre significativement inférieur d’effets indésirables surveillés sept jours après vaccination a été constaté chez les participants âgés de 30 ans et plus", ajoute-t-il.

A la Bourse de Paris, l'action Valneva bondit de 31,33% à 15,76 euros à 10h17 alors que le SBF 120 recule au même moment de 0,73%.

Valneva avait chuté en Bourse le mois dernier après la résiliation par le gouvernement britannique d'un contrat de 1,4 milliard d'euros portant sur la fourniture par la biotech française de vaccins contre le COVID-19.

Le laboratoire avait cependant indiqué qu'il étendait les essais cliniques de son candidat vaccin et qu'il poursuivait ses discussions avec la Commission européenne en vue d'un éventuel contrat de fourniture.

Dans son communiqué de lundi, le groupe pharmaceutique précise qu'il prépare un essai de son vaccin chez les enfants (de 5 à 12 ans) et un essai de vaccination visant à évaluer la performance de VLA2001 dans le cadre d'une dose de rappel.

"Ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés", déclare Thomas Lingelbach, le directeur général de Valneva.

"Nous sommes déterminés à faire enregistrer notre candidat vaccin différencié le plus rapidement possible et nous continuons de croire que nous pourrions apporter une contribution majeure à la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19", ajoute-t-il.

