Valbiotis : Invest Securities ajuste sa cible, reste à achat'

(CercleFinance.com) - Invest Securities ajuste son objectif de cours sur Valbiotis de 14,1 à 14 euros et réitère son opinion 'achat', 'en amont d'un newsflow attrayant, particulièrement, dans le courant du premier semestre 2022'.



Si le groupe a publié ce matin des résultats de premier semestre marqués par une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles, le bureau d'études anticipe une accélération des dépenses R&D au second semestre, l'incitant à maintenir ses estimations.



'La trésorerie est confortable, le groupe avance un horizon financier jusqu'au premier semestre 2024 sans intégrer de versements potentiels issus d'accords commerciaux existants ou nouveaux', ajoute néanmoins l'analyste.



