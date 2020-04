Unibail-rodamco-westfield : Partenariat avec Zalando en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce la mise en place d'un partenariat stratégique avec Zalando en Allemagne. Ce partenariat permet aux enseignes de bénéficier dès à présent de la plateforme omnicanale pour faire face à la crise du Covid-19.



Les enseignes des centres de shopping opérés par Unibail-Rodamco-Westfield en Allemagne bénéficient désormais d'un nouveau canal de vente pour leurs produits.



' Connected Retail met en relation les enseignes et la plateforme Zalando. Notre coopération avec Zalando permet de décentraliser et d'optimiser les processus logistiques - notamment sur le fameux dernier kilomètre - et contribue ainsi à la mise en place de chaînes d'approvisionnement durables en réduisant les distances et le nombre de voyages ' indique le groupe.



' Nous opérons actuellement 24 centres de shopping dans le pays - avec des destinations dans toutes les zones métropolitaines '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok