Ubisoft entertain : Wedbush reste positif avant le CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours à 12 mois de 50 euros sur le titre Ubisoft à quelques jours de la publication du chiffre d'affaires de premier trimestre du concepteur de jeux vidéo.



Dans une note de recherche, le courtier américain dit s'attendre à ce que le groupe dépasse ses objectifs trimestriels, mais juge la réalisation des prévisions libellées pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 plus difficile à tenir au vu de la détérioration de l'environnement économique.



'Il demeure difficile de savoir si Ubisoft sera en mesure d'atteindre ses objectifs ambitieux pour l'exercice 2023/2024, qui prévoient notamment une amélioration significative du résultat opérationnel, du fait des performances erratiques du groupe, de son historique limité en matière de jeux gratuits et mobiles et de l'opacité de ses publications', souligne-t-il.



'Ceci dit, Ubisoft demeure une cible d'acquisition séduisante compte tenu de son catalogue attrayant de propriété intellectuelle, qui en fait un actif intéressant pour un service par abonnement', conclut Wedbush.



