Ubisoft entertain : Wedbush abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Ubisoft et abaisse son objectif de cours de 32 à 29 E.



Ubisoft a souffert 'd'un environnement difficile pour l'industrie du jeu cette année et de multiples retards de jeux', relève l'analyste à la lecture des résultats 'inférieurs aux attentes'.



Mais pour Wedbush, 'les investisseurs devraient garder un peu d'optimisme pour l'exercice 24, car la société a prévu un important calendrier de nouvelles versions de qualité'.



'Nous maintenons nos estimations pour FY:24 pour des réservations de 2 100 millions d'euros et un résultat opérationnel de 400 millions d'euros. Pour l'exercice 2025, nous ajustons notre estimation de réservations à 2200millions d'euros contre 2400millions d'euros, et maintenons notre estimation de résultat d'exploitation à 450millions d'euros', termine l'analyste.



