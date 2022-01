Ubisoft entertain : Valeur préférée de Morgan Stanley dans le secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft se hisse lundi dans le trio de tête des principales progressions de l'indice SBF 120, Morgan Stanley faisant de l'action du groupe français sa valeur préférée au sein d'un secteur du jeu vidéo jugé 'survendu'.



Le bureau d'études - qui maintient une recommandation 'surpondérer' assortie d'un objectif de cours de 62 euros sur le titre - dit notamment miser sur la prochaine sortie du jeu 'Avatar'.



Morgan Stanley estime par ailleurs que le démarrage d'une nouvelle stratégie dans le mobile, conjugué au lancement d'un jeu développé par Tencent et à une visibilité accrue dans le 'blockchain', devraient favoriser une revalorisation du titre.



Selon l'intermédiaire, l'incursion du concepteur de jeux vidéo dans le domaine des jetons cryptographiques non fongibles (NFT) s'inscrit, lui, dans le cadre d'une stratégie plus large dans la technologie de la 'blockchain'.



Au niveau sectoriel, Morgan Stanley fait remarquer que les multiples de valorisation des principaux développeurs européens se sont contractés d'environ 25% depuis le début de l'année, un phénomène qui ignore selon lui les moteurs de croissance de long terme dont bénéficie le secteur, ainsi que son rôle stratégique croissant.



