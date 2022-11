Ubisoft entertain : Succès d'un placement d'OCEANEs 2028

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft indique avoir réalisé avec succès le placement d'OCEANEs à échéance 2028 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 470 millions d'euros, opération à laquelle Tencent a participé à hauteur de 5%.



Les obligations seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Ubisoft et porteront un taux d'intérêt annuel de 2,375%, payable annuellement à terme échu le 15 novembre de chaque année et pour la première fois le 15 novembre 2023.



L'éditeur français de jeux vidéo explique que le produit net de cette émission financera ses besoins généraux, et permettra notamment d'accroitre sa flexibilité financière et de refinancer sa dette existante.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.