Ubisoft entertain : Stifel n'est plus à l'achat, objectif abaissé

(CercleFinance.com) - Stifel a abaissé jeudi sa recommandation sur Ubisoft, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 euros l'action, invoquant une conjugaison de facteurs défavorables.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire dit tout d'abord s'inquiéter des objectifs 'exagérément optimistes' établis par le groupe de jeux vidéo, qui nécessitent selon lui la réalisation de chiffres d'activité 'record' sur la seconde partie de l'exercice.



Au vu des performances récemment affichées par l'entreprise, Stifel explique par ailleurs redouter un 'risque d'exécution' entourant les projets à moyen et long termes de la société.



Enfin, la récente montée au capital du chinois Tencent réduit d'après lui la probabilité d'un rachat prochain de l'entreprise, un scénario qui était à l'origine de la progression du titre ces derniers temps, conclut-il.



