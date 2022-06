Ubisoft entertain : Souhaite racheter ses obligations et en émettre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire de toutes ses obligations existantes en circulation de l'emprunt d'un montant de 500 millions d'euros venant à échéance le 30 janvier 2023, avec un coupon annuel de 1,289% émis en 2018.



La société indique aussi vouloir placer auprès d'investisseurs qualifiés une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe.



Ubisoft précise que l'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations et que la clôture de l'Offre de Rachat est prévue le 1erjuillet 2022.



Cette opération permettrait à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs crédit.

'Le produit net de la nouvelle émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, et au refinancement de certains endettements existants du Groupe, en particulier, du montant en circulation des Obligations Existantes'





