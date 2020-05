Ubisoft entertain : Révise ses objectifs sur l'exercice 2020-2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo sur l'exercice 2019-20 s'élève à 1,595 milliard d'euros en données IFRS15, en baisse de 13,6% (-15,1% à taux de change constants) par rapport aux 1,845 milliard réalisés sur l'exercice 2018-19.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 34,2 millions d'euros, à comparer à 446,0 millions réalisés en 2018-19. Le résultat net non-IFRS est en perte de 10,2 millions d'euros, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,09 euro. Ils s'étaient élevés à 333,5 millions d'euros et 2,8 euros sur l'exercice 2018-19.

Du fait d'une dépréciation de goodwill de 100,8 millions d'euros, le résultat net IFRS part du Groupe ressort même en perte de 125,6 millions d'euros soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,12 euro. Ils s'étaient respectivement élevés à 100,0 millions d'euros et 0,89 euro sur l'exercice 2018-19.



Ubisoft met à jour ses objectifs sur l'exercice 2020-2021. Le groupe vise un net bookings entre 2 350 ME et 2 650 ME, à comparer à un objectif précédent de 2 600 ME et un résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 400 ME et 600 ME, à comparer à un objectif précédent de 600 ME.



