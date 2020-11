Ubisoft entertain : Profite d'une analyse positive de Berenberg

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de 1,6% profitant de l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur Ubisoft avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 euros, après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo d'une 'activité de joueurs exceptionnelle' pour Assassin's Creed (AC) Valhalla, dernière itération de sa franchise AC.



'Le nombre de joueurs actifs le jour du lancement a doublé celui de la sortie précédente. Lors du roadshow, la direction s'en est montrée extrêmement heureuse et nous a beaucoup donné pour nous enthousiasmer, à la fois à court et à moyen terme', indique-t-il.



