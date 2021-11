Ubisoft entertain : Présente un plan d'investissements au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce l'ouverture d'un quatrième studio de développement de jeu vidéo au Québec, dans la ville de Sherbrooke. Cette annonce est accompagnée d'un plan d'investissements ciblés de 17 millions de dollars autour de trois programmes - Ubisoft Education, Ubisoft Entrepreneurs et La Forge - visant à soutenir respectivement la formation des jeunes, l'entrepreneuriat et l'innovation.



Ubisoft précise vouloir attirer les talents du monde entier grâce à un plan de développement ambitieux et près de 950 millions de dollars de nouveaux investissements.



'Avec le studio de Sherbrooke, Ubisoft tient sa promesse d'être un moteur économique et de continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui l'entourent ', a commenté Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général d'Ubisoft.



Ubisoft Sherbrooke co-développera certaines des principales franchises du Groupe et contribuera au développement des innovations les plus récentes dans les domaines du divertissement et de la technologie.



Le studio réunira une équipe pluridisciplinaire allant de la gestion de production, à la programmation, en passant par la conception graphique, la modélisation, l'animation ou la conception des jeux.





