Ubisoft entertain : Plongeon après un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Ubisoft plonge de plus de 18% au lendemain d'un avertissement sur résultats majeur lancé pour l'exercice en cours, qui amène Oddo BHF à dégrader son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours divisé par deux à 21 euros.



L'éditeur de jeux vidéo anticipe désormais un net bookings en baisse de plus de 10% sur son exercice 2022-23, et non plus en croissance de plus de 10%, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS à -500 millions d'euros, contre 400 millions précédemment.



'Cela reflète l'environnement plus difficile, qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de 'Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope' et 'Just Dance 2023',' indiquait Ubisoft mercredi soir.



'Nous sommes déboussolés par l'ampleur des difficultés rencontrées par Ubisoft qui impliquent une forte révision à la baisse de nos prévisions de résultats (dont -22% en moyenne pour les ROC ajustés des exercices 2024 et 2025)', réagit Oddo.



