Ubisoft entertain : Opérations sur son contrat à terme avec le CACIB

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé hier avoir amendé son contrat à terme prépayé avec le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) portant sur le rachat de 4.545.454 actions propres Ubisoft.



Le groupe a racheté par anticipation 1.100.000 actions propres le 8 septembre pour être distribuées aux salariés du groupe.



Le groupe a signé le 15 septembre 2020 un avenant au Contrat prorogeant l'échéance originellement fixée au 22 mars 2021 de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2024, pour les 3.445.454 actions propres Ubisoft n'ayant pas fait l'objet du dénouement anticipé.



' Ces opérations n'ont pas d'impact sur le nombre d'actions composant le capital social, et donc pas d'impact en termes de dilution, et pas d'impact sur la situation financière nette de la Société ' précise le groupe.



