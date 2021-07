Ubisoft entertain : Oddo réitère son conseil après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft a publié hier soir son chiffre d'affaires de 326 ME au 1er trimestre, un niveau proche de la guidance (320 ME) et impliquant une décroissance significative (-21%).



Oddo souligne que tous les indicateurs sont en retrait sur le trimestre (-22% pour le back catalogue et -21% pour le digital dont -13% pour le PRI) qui n'a bénéficié d'aucun lancement de jeu significatif.



Sans surprise, les dirigeants réitèrent leurs objectifs financiers pour l'année 2022 (CA en croissance à un chiffre et ROC ajusté = 420/460 ME contre 473 ME sur l'année 2021).



Le retour à la croissance du CA est attendu au 2ème semestre où se concentreront les sorties de jeux (guidance CA du 2ème trimestre de 340 ME). Sur les prochaines années, une croissance à 2 chiffres du CA et une hausse de la rentabilité sont ainsi toujours évoquées.

' Cette publication n'est pas de nature à justifier un changement de nos prévisions de résultats (dont FY22 ODDO/Consensus : CA = +6/5% et ROC ajusté = 465/462 ME) ' indique l'analyste.



Oddo reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours sans potentiel significatif (60 E).



