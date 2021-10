Ubisoft entertain : Oddo rehausse son conseil et sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo révise son conseil sur le titre Ubisoft, passant de ' neutre ' à ' surperformance ', avec un objectif de cours relevé de 50 à 57 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication ' rassurante ', hier soir, de résultats semestriels (avril à septembre) ' supérieurs aux attentes ', malgré un environnement très concurrentiel et en forte évolution.



Oddo souligne que l'objectif de ROC ajusté pour l'exercice FY22 est réitéré, à 460 ME en moyenne, ce qui constitue une bonne surprise par rapport à son estimation (430 ME) et à celle du consensus FactSet (423 ME).



Le broker indique de plus que le report annoncé de plusieurs jeux s'avère sans impact sur les profits attendus cette année, et ne pèsera que sur le chiffre d'affaires, dorénavant attendu stable ou en légère baisse vs croissance à 1 chiffre auparavant.



' Après la chute du cours de Bourse ces derniers mois, le titre s'échange avec une décote de valorisation >25% par rapport aux concurrents américains, un niveau qui constitue historiquement un excellent point d'entrée ', conclut Oddo.





