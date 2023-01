Ubisoft entertain : Oddo n'est plus à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Ubisoft de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours divisé par deux à 21 euros, au lendemain d'un 'méga profit warning' lancé par l'éditeur de jeux vidéo pour son exercice en cours 2023.



'Nous sommes déboussolés par l'ampleur des difficultés rencontrées par Ubisoft qui impliquent une forte révision à la baisse de nos prévisions de résultats (dont -22% en moyenne pour les ROC ajustés des exercices 2024 et 2025)', réagit l'analyste.



Oddo ajoute que cet avertissement sur résultats fait perdre au dossier le dernier soutien à sa recommandation positive, à savoir la valorisation, qui restait après le dégonflement de l'attrait spéculatif (suite au deal en septembre avec Tencent).



