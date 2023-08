Ubisoft entertain : Oddo BHF se veut prudent et reste à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Ubisoft, avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.



L'analyste revient notamment sur la surprise créée par Ubisoft la semaine dernière avec l'annonce d'un accord important avec Microsoft. Le groupe achète les droits perpétuels d'Activision pour la distribution dans le cloud gaming de son catalogue actuel de jeux ainsi que les prochains jeux lancés dans les 15 prochaines années.



'L'offre de contenu du français va ainsi être significativement augmentée (Activision a réalisé l'année dernière un CA de 8,5 Mds$ vs 1,7 MdE pour Ubisoft), notamment avec l'énorme franchise Call of Duty', indique Oddo BHF.



Si le détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés, Oddo BHF estime que cet accord pourrait être un véritable 'game changer' en cas de succès du streaming dans l'industrie.



Le broker se montre néanmoins prudent dans l'attente de la validation de cet accord et d'avoir une meilleure visibilité sur le développement de ce segment de marché.



En attendant, 'le parcours boursier des prochains mois dépendra surtout de la demande pour les jeux lancés par Ubisoft', estime Oddo BHF.



