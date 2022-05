Ubisoft entertain : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ubisoft avec un objectif de cours ramené de 65 à 57 euros, au lendemain d'une publication qui 'l'oblige à décaler d'un an ses prévisions de ROC ajusté, avec un impact sur ses BPA de l'ordre de 20%'.



Le bureau d'études retient en effet des résultats annuels 2021-22 dévoilés mercredi soir, un ROC ajusté en deçà des attentes et 'une promesse d'un retour à une forte croissance des ventes en 2022-23 mais sans levier sur les profits'.



'Le groupe reste confronté à de nombreux challenges et les multiples opérations M&A dans le secteur posent encore plus la question de l'intérêt à rester indépendant', juge l'analyste, rappelant la fin de l'interdiction d'achat d'actions par Vivendi et Tencent en avril prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.