Ubisoft entertain : Nomination pour la marque Rainbow Six

(CercleFinance.com) - Ubisoft Montréal annonce la nomination de Cameron Lee au poste de vice-président, producteur exécutif d'une des marques les plus importantes d'Ubisoft, Rainbow Six. À compter de ce jour, il sera responsable de la stratégie à long terme de la marque.



Vétéran de l'industrie du jeu vidéo avec 20 ans d'expérience dans des postes de direction et de production, Cameron Lee a oeuvré sur des franchises reconnues telles que Dragon Age, Call of Duty et Tony Hawk.



Le studio Ubisoft de Montréal, le plus grand du monde avec plus de 15 jeux en production simultanément, est à la tête de la marque Rainbow Six, laquelle est également développée par plusieurs studios du réseau mondial de l'éditeur français.



