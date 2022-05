Ubisoft entertain : Nomination d'une SVP Studios Operations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce aujourd'hui la nomination de Marie-Sophie de Waubert au poste de Senior Vice President (SVP) of Studios Operations et son entrée au Comité Exécutif d'Ubisoft.



En tant que SVP of Studios Operations, Marie-Sophie de Waubert sera responsable de tous les studios de productions AAA d'Ubisoft à travers le monde.



'Elle aura pour mission de définir et mettre en oeuvre la stratégie des studios afin de créer les jeux, technologies et services de demain, et apporter les meilleures expériences possibles aux joueurs et joueuses', indique Ubisoft.



Marie-Sophie de Waubert dispose de 20 ans d'expérience au sein du groupe Ubisoft et occupait jusque-là le poste de Managing Director d'Ubisoft Paris.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.