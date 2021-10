Ubisoft entertain : Midcap Partners réitère fortement l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Midcap Partners réitère fortement sa recommandation d'achat sur Ubisoft, un conseil que la société d'investissement assortit d'un objectif de cours de 119 euros.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires revient sur les informations de presse évoquant un possible divorce entre Electronic Arts et la FIFA, qui réclamerait un milliard de dollars pour la reconduction de leur accord de licence.



Alors que l'éditeur américain est devenu ultra-dépendant de ses licences externes telles que NHL, PGA ou Formula 1, le fait de voir son titre se traiter en Bourse sur la prime de 10% par rapport à Ubisoft 'n'a pas de sens', selon Midcap Partners.



'Ce dernier est en effet propriétaire de la majorité des licences qu'il commercialise et mérite donc à ce titre une prime', fait valoir la société de Bourse.



L'intermédiaire financier relativise par ailleurs les craintes entourant les ventes de 'Far Cry 6', le dernier opus du groupe français.



A en croire Midcap Partners, la possibilité que le titre s'écoule à deux millions d'exemplaires de plus ou de moins sur sa première année - soit l'équivalent de 70 millions d'euros de revenus - ne constitue pas le centre du dossier d'investissement ('equity story'), sachant qu'Ubisoft devrait générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,3 milliards d'euros sur l'exercice en cours.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.