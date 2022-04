Ubisoft entertain : Le titre s'envole, nouvelle spéculation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft s'inscrit en forte hausse (+15%) lundi à la Bourse de Paris, alors que les spéculations concernant de nouvelles discussions du groupe de jeux vidéo sont relancées.



Plusieurs sociétés d'investissement comme Blackstone et KKR seraient en effet de nouveau en discussion avec le groupe selon Bloomberg.



Ubisoft n'aurait pas entamé de négociations poussées avec les différents groupes d'investissement et bloomberg indique qu'on ne sait pas si son principal actionnaire souhaite conclure un accord.



Dans une étude diffusée fin février, la banque d'investissement new-yorkaise Benchmark avait déjà parlé de négociations.



'Nous n'avons aucune assurance qu'Ubisoft sera racheté, mais le scénario est possible compte tenu des tendances actuelles à la consolidation au sein du secteur et des problèmes de management qui secouent le groupe', indiquait Mike Hickey, l'analyste en charge du suivi du titre.



S'il estime que l'éditeur français n'est pas spécifiquement à la recherche d'un rachat, l'analyste juge que le groupe ne serait pas contre une opération avec une prime.



Benchmark note cependant que l'historique du groupe - qui s'est déjà opposé à des prises de contrôle par EA et Vivendi - pourrait dissuader d'éventuels acquéreurs de témoigner leur intérêt.



