Ubisoft entertain : Le titre rebondit, publication jugée rassurante

(CercleFinance.com) - L'action Ubisoft figure vendredi parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, le concepteur de jeux vidéo ayant publié la veille des résultats meilleurs que prévu, ce qui semble rassurer les investisseurs après la récente chute du cours de Bourse.



A 11h30, le titre grimpe de 7,5%, ce qui lui permet de réduire à environ 40% son repli depuis le début de l'année. Au même instant, le SBF 120 recule de 0,3%.



Si le groupe a averti hier que ses réservations nettes ('net bookings') étaient désormais attendues stables, voire en légère baisse, sur l'exercice 2021-2022, à comparer avec un objectif précédent d'une croissance à un chiffre, les performances du trimestre écoulé dépassent, elles, les attentes.



Dans une note, les analystes d'UBS font remarquer que les 'net bookings' du deuxième trimestre fiscal sont ressortis à 392 millions d'euros, un chiffre nettement supérieur à leur prévision de 340 millions d'euros, qui était aussi l'objectif que s'était donné le groupe.



UBS - qui reste à l'achat sur le titre - abaisse toutefois son objectif de cours de 75 à 67,5 euros.



A l'inverse, Oddo BHF explique avoir décidé de relever sa cible de 50 à 57 euros suite à la publication et de porter sa recommandation à 'surperformance' contre 'neutre' jusqu'à présent.



La banque privée parisienne évoque un premier semestre 2021/2022 'peu significatif' mais 'satisfaisant' par rapport à ses attentes et juge que la décote de valorisation affichée par le titre offre un excellent point d'entrée.



Certains professionnels considèrent néanmoins que le groupe technologique reste confronté à des problèmes fondamentaux qui n'ont pas disparu avec la publication de la veille.



'Au-delà de l'exercice en cours, la question de la productivité des studios et du potentiel commercial de certains produits se pose, et avec elle la question des perspectives de rentabilité du groupe à moyen terme', juge ainsi Invest Securities.



L'intermédiaire réduit en conséquence son objectif de 53 à 37 euros, tout en dégradant son conseil sur la valeur à 'vente' contre 'neutre' précédemment.



