Ubisoft entertain : Le titre placé sous surveillance chez JPMorgan

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé jeudi avoir placé le titre Ubisoft sur sa liste de valeurs à surveiller ('catalyst watch') avec implications négatives en vue de la publication, le 28 octobre prochain, des résultats semestriels du groupe de jeux vidéo.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit s'inquiéter d'un risque de déception à court terme concernant les performances de la société, en particulier au vu de l'accueil maussade réservé à 'Far Cry 6'.



J.P. Morgan note en effet que le jeu de guerrilla, sorti le 7 octobre, se caractérise aujourd'hui sur la plateforme Twitch par un nombre de vues inférieures d'environ 60% à celles de son prédécesseur, 'Far Cry 5'.



Un désamour qui fait craindre à l'analyste que le titre ne tombe dans la 'catégorie B' des jeux vidéo, c'est-à-dire en dehors du 'top 20' des jeux de l'année compilé par NPD.



S'il s'inquiète d'un possible risque de faiblesse sur le court terme, J.P. Morgan dit maintenir sa recommandation 'surpondérer' sur le titre en raison de fondamentaux qui devraient lui permettre d'atteindre une croissance proche de 10% à moyen terme.



Son nouvel objectif de cours à horizon mars 2023 s'établit à 70 euros, contre une précédente cible qui était jusqu'ici de 84 euros (échéance septembre 2022).



