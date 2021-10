Ubisoft entertain : Le rebond se confirme, Jefferies passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft superforme le marché parisien vendredi suite à un relèvement du conseil des analystes de Jefferies, passés à l'achat sur la valeur.



Peu après 14h00, l'action du groupe français de jeux vidéo gagne plus de 1,5% alors que le SBF 120 prend autour de 1%. Le secteur européen de la technologie (STOXX Europe 600 Technology) avance quant à lui de 1,6%.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, les analystes de Jefferies estiment que le profil risque/rendement du titre est désormais orienté à la hausse.



'Le cours de Bourse intègre une dégringolade des marges bénéficiaires dans le segment du 'premium', le marché de coeur du groupe, et/ou des pertes à l'infini dans les activités de jeux gratuits (free to play, FTP)', explique le broker.



'Aucun de ces deux scénarios n'a de sens', estime-t-il.



Jefferies souligne que les métiers de 'coeur' disposent d'une solide propriété intellectuelle et que que leurs récentes performances se sont avérées robustes.



Quant aux activités dans le 'free to play', il n'existe aucune justification de persévérer dans le domaine si le groupe ne parvient pas à créer de la valeur, poursuit le courtier.



Jefferies note par ailleurs qu'avec une valorisation de 16 fois les bénéfices attendus en 2023, le titre se négocie aujourd'hui trois points en-dessous de ses plus proches omparables.



L'intermédiaire abaisse son objectif de cours sur le titre de 61 à 60 euros.



Bien aidé par des commentaires d'analystes de plus en plus positifs, le titre se dirige vers un gain de près de 6%, mais accuse encore une baisse de l'ordre de 25% sur les six mois écoulés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.