Ubisoft entertain : Le CA recule de 1,3% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020-21 s'élève à 329,7 millions d'euros, en baisse de 1,3% par rapport aux 334,1 millions d'euros réalisés lors du deuxième trimestre 2019-20.



A l'issue du premier semestre de l'exercice, le CA se chiffre à 757 millions d'euros, contre 697,5 millions un an plus tôt.



Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 21,1 millions d'euros au premier semestre (contre 900 000 euros un an plus tôt), soit un résultat par action (dilué) de 0,17 euro (0,01 euro il y a un an).



Frédérick Duguet, directeur financier, commente : 'Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l'attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises, et par notre large gamme de services Live. Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre '





