Ubisoft entertain : Lancement d'OCEANEs pour 450 ME

(CercleFinance.com) - Ubisoft Entertainment annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2028 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal d'environ 450 millions d'euros.



' Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la Société, et permettra notamment d'accroitre la flexibilité financière et de refinancer la dette existante ' indique le groupe.



