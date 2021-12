Ubisoft entertain : L'initiative dans les NFT saluée en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé hier soir le lancement d'une nouvelle plateforme devant permettre aux joueurs d'acquérir des NFT ('non-fungible tokens') jouables, une décision qui entraînait une nette hausse de son cours de Bourse mercredi à Paris.



Le groupe de jeux vidéo explique que l'initiative baptisée 'Ubisoft Quartz' doit permettre aux joueurs d'acquérir des 'Digits' qui pourront être utilisés dans le titre 'Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint' sur PC.



Ces 'Digits' seront disponibles en éditions limitées, chacune étant composée d'un nombre déterminé d'exemplaires, avec l'objectif de personnaliser l'expérience à travers des éléments cosmétiques du jeu qu'il s'agisse de véhicules, d'armes ou d'équipements.



Pour créer ces premiers NFT éco-responsables, Ubisoft a prévu de s'appuyer sur Tezos, une blockchain dont le fonctionnement consomme moins d'énergie que le Bitcoin ou l'Ethereum.



Mercredi, le prix du Tezos était en d'ailleurs hausse de plus de 25%.



De leur côté, les analystes en charge du suivi de la valeur saluent la capacité d'innovation de l'éditeur français et son statut de 'pionnier' en la matière.



'Ubisoft ne prend pas le train des NFT en marche', souligne Jefferies, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de 60 euros.



'C'est un travail de recherche et développement (R&D) de presque cinq ans (...) qui a permis d'aboutir à cette expérience dans les NFT', note le broker américain.



Jefferies rappelle qu'Ubisoft avait accueilli au sein de son incubateur Innovation Labs' plusieurs licornes issues du secteur de la blockchain pour les jeux vidéo, à savoir Dapper Labs, Sorare et Sky Mavis.



'L'objectif ici est de tester à échelle industrielle l'introduction de NFT dans jeu 'triple A' et d'observer la réaction de la communauté et l'utilisation qu'en font les joueurs', renchérissent les équipes d'Exane.



En cas de succès, Ubisoft pourrait décider de généraliser l'expérience et de monétiser ces NFT en les commercialisant auprès de ses clients, poursuit la société de Bourse.



Chez Ubisoft, on reconnaît effectivement que 'Quartz' constitue la première étape d'une vision ambitieuse en vue du développement d'un véritable 'métavers'.



A 16h15, l'action Ubisoft progressait de près de 3% à la Bourse de Paris, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120. L'action accuse encore un repli de 45% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.