Ubisoft entertain : JPMorgan dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Ubisoft, ramenée de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 46 à 24 euros suite à l'avertissement sur résultats lancé la veille par le concepteur de jeux vidéo.



Dans une note de réaction, l'intermédiaire financier explique qu'il préfère abaisser son opinion sur la valeur dans l'attente d'une meilleure visibilité sur les prochaines sorties du groupe.



'S'il est vrai qu'Ubisoft dispose d'une solide 'pipeline', nous abaissons notre conseil (...) en raison de l'affaiblissement de la conjoncture économique, d'un environnement compliqué au sein du secteur et du manque de visibilité entourant le calendrier des prochaines sorties et leur éventuel succès', souligne-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.