Ubisoft entertain : Jefferies dégrade à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mardi avoir dégradé son opinion sur le titre Ubisoft, qu'il ramène à 'sous-performance' contre 'achat' jusqu'à présent, avec un objectif de cours réduit de 52 à 17 euros.



Dans une note consacrée au secteur des jeux vidéo, le broker américain prévient qu'après plus de 20 ans de dynamique favorable au niveau des prix, la trajectoire positive des tarifs pourrait s'interrompre sur fond d'augmentation du coût de la vie.



Dans ce contexte, Jefferies recommande de se tenir à l'écart des développeurs pratiquant les prix les plus élevés, pour lesquels le risque d'échec de titres est bien réel et la visibilité très limitée.



Le courtier dit ainsi percevoir peu de potentiel de bonnes surprises au niveau des ventes d'Ubisoft, alors que la base de coûts du groupe français pourrait au contraire réserver des désappointements selon lui.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.