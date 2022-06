Ubisoft entertain : Jefferies confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours à 59 $.



L'analyse met en avant la sortie annoncée du jeu Mario+Rabbids, la suite du succès de 2017, prévue le 22 octobre ainsi que celle du jeuAvatar, attendu en décembre 2022, en même temps que le film.



Si des inquiétudes commerciales peuvent demeurer concernant les retards de sortie, notamment celle de Skull & Bones, elles sont compensées par le large catalogue de titres annoncée d'ici la fin de l'année.



Surtout, bien qu'il s'agisse d'une exclusivité Switch, le succès du premier Mario porte à croire que le nouvel épisode, Mario+Rabbids, pourrait être le choix commercial le plus sûr de l'exercice 2023 d'UBI.





