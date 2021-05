Ubisoft entertain : Invest Securities réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Malgré un objectif de cours abaissé de 67 à 58 euros au lendemain d'une publication de l'éditeur de jeux vidéo, Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Ubisoft après la baisse du titre de -22% depuis le début d'année.



L'analyste juge que la stratégie d'Ubisoft apparaît 'plus risquée que jamais', alors que la direction anticipe pour 2021/22 des revenus moins importants qu'escompté à la suite d'un nouveau décalage de jeu AAA et que les dépenses R&D continuent d'augmenter fortement.



Il mentionne également le faible track-record de l'éditeur dans le Free-to-Play et ses doutes persistants sur la transition du portefeuille de jeux d'action-aventure vers le RPG, l'amenant à abaisser ses estimations de marge d'EBITDA ajusté et le potentiel long terme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.