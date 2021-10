Ubisoft entertain : Invest Securities dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Ubisoft de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 53 à 37 euros, en raison d'un fort abaissement de ses BNA dans le sillage d'un avertissement de l'éditeur de jeux vidéo sur son net bookings 2021-22.



Le groupe en vise désormais la stabilité ou une légère décroissance, et s'il maintient son objectif d'EBITA norme Ubisoft, l'analyste souligne que 'en vision cash l'impact est beaucoup plus sensible (marge d'EBITA ajustée quasi-nulle)'.



'Au-delà de l'exercice en cours, la question de la productivité des studios et du potentiel commercial de certains produits se pose, et avec elle la question des perspectives de rentabilité du groupe à moyen terme', poursuit-il.



