Ubisoft entertain : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le principal élément marquant de cette publication du 3ème trimestre plutôt décevante est le resserrement des guidances de CA 2020/21 à 2,2-2,28MdsE (IS 2,36MdsE consensus 2,35MdsE) en raison du décalage de plusieurs jeux (déjà annoncé) et d'une concurrence accrue sur Rainbow 6.



' Par conséquent, la croissance attendue pour 2021/22e (+10%) devient plus exigeante, et la croissance toujours soutenue de la R&D en 21/22 combinée aux décalages des lancements pointent vers des coûts de R&D par jeu supérieurs à nos attentes ' indique l'analyste.



' Ces éléments font peser un risque accru sur la génération de cash. Enfin, les ventes record du T3 expliquées par 3 lancements de jeux AAA (vs O au T3 2019/20) et le contexte sanitaire étaient déjà anticipées par IS et le consensus ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion à vendre et abaisse son objectif de cours à 69E (contre 72E).



