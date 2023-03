Ubisoft entertain : HSBC relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a relevé mercredi sa recommandation sur Ubisoft de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours relevé de 21 à 26 euros, se disant 'optimiste' quant aux perspectives du concepteur de jeux vidéo.



Dans une note de recherche, le courtier estime que le virage amorcé suite au profit warning du mois de janvier, consistant à se recentrer sur les franchises de coeur (Assassins Creed, Far Cry, Tom Clancy) et à limiter le développement de jeux secondaires, constitue la 'bonne stratégie'.



D'après lui, ce plan - conjugué à d'autres mesures prises en interne - devrait permettre au groupe de profiter de nouvelles opportunités de monétisation, tout en réduisant ses coûts.



HSBC, qui avertit toutefois que cette réorientation stratégique ne produira ses effets que sur le long terme, souligne que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel de hausse de 14,2%.



