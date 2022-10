Ubisoft entertain : Goldman Sachs relève de 'vendre' à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé vendredi sa recommandation sur Ubisoft, qu'il porte de 'vendre' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 41 à 37 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier salue le 'solide' chiffre d'affaires semestriel publié par le concepteur de jeux vidéo, qui profite selon lui des récents accords de licence conclus dans le mobile.



Au-delà des résultats, l'analyste évoque un profil risque/rendement 'plus équilibré' avec un titre qui se traite désormais sur la base d'une décote de 26% par rapport au reste du secteur, à comparer avec une décote historique de 9%.



D'un point de vue plus général, Goldman se dit optimiste sur le secteur à l'approche de l'exercice 2023 du fait de l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles, du lancement de nouveaux titres, d'une base de comparaison plus favorable et de la percée des jeux sur mobile.



