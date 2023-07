Ubisoft entertain : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé vendredi son objectif de cours sur Ubisoft, qu'il porte de 35 à 40 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le groupe de jeux vidéo a fait état, hier soir, de ventes nettes excluant certains revenus différés ('net bookings') de 268 millions au titre du premier trimestre de son exercice décalé.



Ce chiffre, souligne-t-il, est supérieur de 12% à l'objectif que s'était fixé le groupe (240 millions d'euros) et de 4% à l'estimation moyenne du consensus.



'Il fait apparaître une baisse de 8% à taux de change constants et représente l'un des plus mauvais trimestres de l'histoire du groupe', fait-il valoir.



'Ceci dit, cet élément était largement attendu en raison de l'absence de lancements de titres de premier plan au cours du trimestre', rappelle le professionnel.



Selon DB, l'essentiel est bien qu'Ubisoft ait confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/2024, à commencer par celui d'une 'forte croissance' de l'activité: là où le consensus prévoit 23%, l'analyste indique prédire de son côté une hausse de 26%.



