Ubisoft entertain : Des analystes plus pessimistes avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft accusait l'un des plus fort replis du SBF 120 jeudi en fin de séance, pénalisé par des avis défavorables d'analystes à deux semaines de la parution de ses résultats semestriels.



Vers 16h40, l'action reculait d'environ 4,5% alors que l'indice SBF 120 progressait au même moment de 1,2%.



Les analystes de J.P. Morgan ont annoncé jeudi avoir placé le titre Ubisoft sur leur liste de valeurs à surveiller ('catalyst watch') - avec implications négatives - dans l'attente de la publication du 28 octobre.



Dans sa note, le bureau d'études dit s'inquiéter d'un risque de déception à court terme concernant les performances du groupe de jeux vidéo, tout particulièrement au vu de l'accueil maussade réservé à 'Far Cry 6'.



Du côté d'Invest Securities, c'est plutôt le jeu de tir Ghost Recon Frontline qui semble susciter des inquiétudes.



D'après la société de Bourse parisienne, Ubisoft a en effet décidé de repousser la disponibilité de la version test du jeu, qui devait initialement être proposée entre les 14 et 21 octobre, vers une date indéterminée.



En guise d'explication, le prestataire de services d'investissement évoque la réception 'plus que mitigée' du trailer de présentation du jeu, qui a obtenu selon lui un ratio j'aime/j'aime pas de 35%/65% sur Youtube.



A l'inverse de JPMorgan - qui s'alarme d'un possible risque de déception sur les résultats - Invest Securities dit ne pas voir de motif de préoccupation dans l'immédiat.



'Si cet événement n'aura pas de conséquence financière à court terme, il soulève une nouvelle fois la question de la ligne éditoriale de l'éditeur, dont la volonté d'accessibilité et de développement de monétisation in-game (vente d'éléments à l'intérieur des jeux) déplait à une partie significative des fans historiques des franchises du groupe', tempère-t-il toutefois dans une note.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.