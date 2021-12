Ubisoft entertain : Départ de la chief studios operating officer

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce le départ de Virginie Haas, qui était depuis 16 mois chief studios operating officer, après avoir siégé trois ans à son conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante, pour se consacrer à d'autres activités.



L'éditeur de jeux vidéo se dit en bonne voie pour nommer la personne qui lui succèdera. 'L'équipe senior dont elle avait la charge assurera l'intérim et veillera à la continuité et la bonne exécution des projets en cours', ajoute le groupe.



