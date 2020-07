Ubisoft entertain : Credit Suisse remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a réitéré lundi son opinion 'surperformance' sur Ubisoft, avec un objectif de cours revu à la hausse de 76 à 87 euros.



Dans une note de recherche, le broker dit tenir compte du lancement prochain de 'Hyper Scape', un nouveau jeu qu'il voit avoir moins d'impact que son prédécesseur 'Apex Legends', mais pour lequel il envisage un effet positif sachant que la plupart des coûts encourus ont déjà été comptabilisés.



S'il modifie peu ses prévisions pour l'exercice 2021, Credit Suisse dit relever son estimation de chiffre d'affaires pour 2022 de 3,5% et son objectif de BPA de près de 12%, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours.



