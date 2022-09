Ubisoft entertain : Concert Guillemot-Tencent sous les 25% des votes

(CercleFinance.com) - Le concert composé du groupe familial Guillemot et de Tencent a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 septembre, le seuil de 25% des droits de vote d'Ubisoft, par suite d'une perte de droits de vote double liée à des cessions d'actions entre certains membres.



Les déclarants ont précisé détenir, toujours de concert, 24.899.892 actions Ubisoft représentant 34.007.679 droits de vote, soit 19,84% du capital et 24,86% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.



