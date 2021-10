Ubisoft entertain : BofA reprend le suivi à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a repris mardi le suivi du titre Ubisoft avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 41 euros.



Dans une note de recherche, le courtier explique s'inquiéter d'éventuelles pressions susceptibles de s'exercer sur les marges du concepteur de jeux vidéo en raison de l'inflation salariale et de sa faible flexibilité en matière de coûts.



BofA se montre par ailleurs préoccupée par les risques associés à la transition de l'activité de l'éditeur vers les jeux gratuits disponibles en ligne 'free to play'.



Aux cours actuels, le titre Ubisoft se traite sur un PER de 18,5x, en ligne avec le reste du secteur (18,6x), un phénomène que Bank of America juge anormal au vu des risques en termes de résultats et de l'historique médiocre affichés par le groupe français.



