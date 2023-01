Ubisoft entertain : BofA abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America révise à la baisse son objectif sur le titre Ubisoft.



BofA réitère son opinion 'sous-performance' sur Ubisoft, dont il fait l'une de ses valeurs les moins préférées au sein du secteur de l'Internet et des médias, avec un objectif de cours réduit de 31 à 20 euros.



L'intermédiaire estime que malgré un 'pipeline' de jeux qui tend à s'améliorer, les objectifs communiqués par la société pour son exercice 2023/2024, à savoir une croissance à deux chiffres des ventes et une amélioration significative de son résultat opérationnel, sont encore trop ambitieux.



L'analyste souligne que les pressions qui s'exercent sur le consommateur vont être amenées à peser sur les ventes de jeux vidéo et rappelle que l'équipe de direction affiche un bilan peu flatteur en matière de réalisation de ses objectifs.





