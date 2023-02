Ubisoft entertain : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a réduit mercredi son objectif de cours sur Ubisoft, ramené de 42 à 23 euros, estimant que les perspectives du groupe de jeux vidéo pourraient encore être revues à la baisse.



Le bureau d'études, qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre, rappelle que l'éditeur français a lancé le mois dernier l'un des avertissements sur résultats les plus sévères de son histoire.



S'il estime que la réorientation stratégique de l'entreprise pourrait porter ses fruits d'ici à quelques années, l'analyste se montre pour l'instant prudent sur l'activité de la société.



'A ce stade, nous pensons que ses prévisions restent en danger, avec de nombreux risques planant sur les prévisions établies par le consensus à horizon de l'exercice 2024-2025', conclut Berenberg.



