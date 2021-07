Ubisoft entertain : Baisse de 17,4% du chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 2021-2022 s'élève à 352,8 ME au premier trimestre, en baisse de 17,4% (14,2 % à taux de change constants) par rapport aux 427,3 ME réalisés au premier trimestre 2020-2021. Il est en repli de 2,9% par rapport aux 363,4 ME réalisés au premier trimestre 2019-2020 (0,0% à taux de change constants).



Le net bookings du premier trimestre 2021-22 s'élève à 326,0 ME, supérieur à l'objectif d'environ 320,0 ME et en baisse de 20,5% (17,4% à taux de change constants) par rapport aux 410,0 ME réalisés au premier trimestre 2020-21.



Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 est attendu aux alentours de 340,0 ME. La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2020-21 : une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 ME et 500 ME.



