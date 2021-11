Ubisoft entertain : AlphaValue réduit sa cible, mais reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a abaissé lundi son objectif de cours sur Ubisoft, qu'il ramène à 64,7 euros contre 77,3 euros précédemment, afin de tenir compte des 'incertitudes' qui entourent actuellement l'activité du groupe de jeux vidéo.



Le bureau d'études explique avoir revu à la baisse ses prévisions de flux de trésorerie pour les années qui viennent en attendant d'y voir plus clair sur les reports de lancements de titres et sur le développement des jeux gratuits ('free-to-play'), deux éléments qui devraient selon lui peser sur le cours de Bourse.



'Malgré tout, nous continuons de mettre en avant les avantages compétitifs d'Ubisoft qui dispose à la fois du savoir-faire, des infrastructures et des franchises nécessaires pour développer des contenus de qualité en interne', précise-t-il, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



D'après AlphaValue, ces qualités ne devraient pas manquer d'attirer d'éventuels acquéreurs compte tenu des niveaux bradés de l'action dans un monde où les contenus sont désormais devenus rois.



