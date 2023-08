Ubisoft entertain : Accord de streaming avec Activision Blizzard

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce une transaction lui octroyant les droits de 'cloud streaming' pour Call of Duty et tous les autres titres d'Activision Blizzard à sortir au cours des 15 prochaines années, une fois que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft aura été finalisée.



Ces droits renforceront l'offre de contenus d'Ubisoft via son service Ubisoft+, et permettront de proposer sous licence un accès par streaming au catalogue de jeux d'Activision Blizzard à des entreprises de cloud gaming, fournisseurs de services ou fabricants de consoles.



'L'expertise d'Ubisoft dans le développement de la distribution et de services en ligne, ainsi que ses relations avec des fournisseurs de streaming, continueront à offre davantage de choix aux joueurs', affirme l'éditeur français de jeux vidéo.



