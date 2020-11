Ubisoft entertain : Le démarrage remarqué du nouvel opus d'Assassin's Creed fait flamber Ubisoft en Bourse

(BFM Bourse) - L'éditeur français de jeux vidéo domine le palmarès du SBF 120 jeudi dans le sillage du vif succès rencontré par Valhalla, le dernier né de sa célèbre série Assassin's Creed, au jour de son lancement.

Dans un marché sous le coup de quelques (logiques) prises de bénéfices, Ubisoft dénote et s'offre la meilleure performance du SBF 120avec un gain de 6,3% à 80,2 euros dans l'après-midi, qui permet à l'éditeur de jeux vidéo d'effacer la quasi-totalité des pertes subies depuis le début de la semaine sous l'effet d'un massif retournement sectoriel au profit des actions "value". Le titre se retrouve proche de son plafond annuel atteint le 27 octobre dernier à 84 euros, ce qui lui permet d'afficher une valorisation boursière proche des 10 milliards d'euros.

La performance tient au succès du lancement de la dernière itération de sa franchise à succès Assassin's Creed, sorti le 10 novembre. Dans un communiqué publié jeudi matin, le groupe indique que le nombre de joueurs actifs le jour du lancement d'Assassin's Creed Valhalla a doublé par rapport à celui d'Assassin's Creed Odyssey, le précédent opus. "Une tendance qui devrait se poursuivre avec l'augmentation des ventes de la nouvelle génération de consoles (XBox Series X de Microsoft et PS5 de Sony, NDLR). Ubisoft indique également que "le jeu a atteint des niveaux élevés d'audience et d'engagement sur Twitch et Youtube, qui surpassent tous les lancements de jeux Ubisoft à ce jour".

"Nous sommes touchés de l'accueil réservé par les joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli" a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft cité dans le communiqué. "Dans le contexte sanitaire actuel, la livraison d'Assassin's Creed Valhalla sur pas moins de sept plateformes est une incroyable réussite pour toutes les équipes" a-t-il poursuivi, se disant "heureux d'accueillir les joueurs sur les Xbox Series X|S et PlayStation 5 avec un jeu qui libère la puissance du nouveau matériel".

Analyste en charge du dossier chez Midcap Partners, Charles-Louis Planade juge le communiqué d'Ubisoft "encourageant" et relève également que "les notes acquises le premier jour semblent tenir avec un très bon 85 (sur 100, NDLR) sur la Xbox Series X". "Ce bon départ sera à confirmer aujourd'hui avec le lancement de la PS5" estime-t-il néanmoins.

En attendant, le communiqué publié jeudi matin par Ubisoft incite l'analyste à "ajuster à la marge ses prévisions de commandes nettes", désormais attendues à 2,2 milliards d'euros contre 2,1 milliards d'euros précédemment. Ce relèvement de perspectives "demandera toutefois à être conformé avec des premières indications de vente sur une plus longue durée". D'autant qu'en parallèle, "l'accueil presse sur l'autre sortie du groupe, Watch Dogs Legion, semble toujours plus réservé et demande à être infirmé par l'accueil des joueurs pour un changement drastique de prévisions" ajoute-t-il.

Au vu des ratios actuels de valorisation du groupe en Bourse, Charles-Louis Planade maintient donc sa recommandation à neutre sur le titre, et relève légèrement sa cible pour la porter à 72 euros, contre 70 euros auparavant.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse