Ubisoft entertain : Jefferies repasse à l'achat sur Ubisoft, le titre en profite

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Ubisoft, qu'il conseille désormais d'acheter, au lieu de conserver jusqu'ici, en vue d'un objectif de cours ajusté de 61 à 60 euros.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque d'investissement américaine estiment que le profil risque/rendement du titre est désormais attrayant.



"Le cours de Bourse intègre une dégringolade des marges bénéficiaires dans le segment du 'premium', le cœur de marché du groupe, et/ou des pertes à l'infini dans les activités de jeux gratuits (free to play, FTP)", estime le courtier.



"Aucun de ces deux scénarios n'a de sens", estime-t-il.



Jefferies souligne qu'Ubisoft dispose d'une solide propriété intellectuelle sur son cœur de métier et que que ses récentes performances en la matière ont été plutôt robustes.



Quant aux activités dans le 'free to play', il n'existe aucune justification de persévérer dans le domaine si le groupe ne parvient pas à créer de la valeur, poursuit le courtier.



L'intermédiaire note par ailleurs qu'avec une valorisation de 16 fois les bénéfices attendus en 2023, le titre se négocie aujourd'hui trois points en-dessous de ses plus proches comparables.



